Shqiptari në Angli përballet me momente tmerri: policia e merr për kamikaz, snajperët e rrethojnë në park

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Manchester, ku një shtetas shqiptar është përballur me një situatë dramatike pasi policia e armatosur e mori për një kërcënim serioz. Burri, i cili jeton prej vitesh në Mbretërinë e Bashkuar, u rrethua nga snajperë dhe u detyrua të gjunjëzohej në tokë, pasi jeleku i tij i peshave u ngatërrua me një brez shpërthyes të tipit jelek bombë.
Police say there's no cause for concern after armed officers were called to reports of a man acting suspiciously in Mandley Park in Salford… in the end it turned out he was wearing a weighted gym vest and carrying a skipping rope
DRAMË ME “JELEK BOMBË”
Një baba i pafajshëm rrëfen tmerrin pasi snajperët e policisë e detyruan të gjunjëzohej me duart lart, duke e ngatërruar jelekun e peshave me një brez bombe
Snajperët e policisë detyruan një baba të pafajshëm të gjunjëzohej me duart mbi kokë pasi e ngatërruan jelekun e tij të peshave me një brez bombe.
Burri, rreth të 40-ave, u pa i shtrirë në tokë pranë një palestre në natyrë në Salford, Manchester, me duart mbi kokë dhe i veshur me një jelek të zi. Zona është shtëpia e një prej komuniteteve hebraike më të mëdha në vend.
Policia kishte marrë raportime për një “person të dyshimtë” në Mandley Park rreth orës 11:52 të datës 20 mars dhe kishte mbërritur me urgjencë në vendngjarje, nga frika se mund të ishte një kamikaz.
Disa persona menduan se ai mbante diçka që dukej si kabllo ose “fije”.
Snajperë u panë në vendngjarje së bashku me një helikopter që fluturonte mbi zonë dhe disa furgonë policie, sipas pamjeve të shpërndara në rrjetet sociale. Video të publikuara në X, ish-Twitter, tregojnë burrin me jelek të zi të shtrirë në bar, ndërsa rrethohej nga policë të armatosur.
Fatmirësisht, Policia e Manchester-it të Madh e shpalli ngjarjen një “alarm të rremë” dhe konfirmoi se burri kishte veshur një “jelek peshe për palestër” dhe mbante një litar kërcimi gjatë ushtrimit.
Mandley Park ka një palestër në natyrë.
Burri, i cili foli për Manchester Evening News në kushte anonimiteti, tha për gazetën: “U thashë policëve ‘më mirë të jesh i sigurt sesa të pendohesh’.”
Ai shtoi: “U tremba kur dëgjova policinë që bërtiste. Më thanë ‘shtrihu’. Nuk mendova se ishte për mua, por nuk kishte njerëz të tjerë përreth.
“Njëri tha ‘qëllojeni nëse lëviz’, ose diçka e tillë. Kolegu i tij po i thoshte tjetrit ‘qëlloje’ disa herë. U shtriva, bëra gjithçka që më thanë dhe pashë një helikopter mbi kokë.”
Babai, i cili u shpërngul në Mbretërinë e Bashkuar 25 vite më parë nga Shqipëria, tha se po përdorte litarin e kërcimit dhe jelekun siç bën zakonisht gjatë ushtrimeve.
Ai shtoi se e vesh jelekun e peshave “kudo”, pasi mjeku i kishte thënë të ushtrohej dhe të dobësohej.
Ai vuan nga diabeti i tipit 2 dhe ka probleme me zemrën, ndërsa mjeku i familjes i kishte rekomanduar të bënte aktivitet fizik pasi ishte mbi peshë.
Burri tha se stërvitej në një palestër aty pranë dhe gjithashtu në park për të bërë ushtrime.
Ai shtoi se qëndroi sa më i qetë dhe bashkëpunoi me policinë.
Policia i kërkoi të vendoste telefonin në tokë, të shtrihej dhe gjithashtu të hiqte jelekun.
Ai u prangos dhe u dërgua në komisariat.
Burri u mbajt aty për disa orë dhe më pas u lirua.
Ai tha gjithashtu se e kuptonte pse ishin ngritur shqetësime në zemër të komunitetit hebraik të Salford-it, i cili ndodhet rreth një milje larg nga sulmi i tetorit të kaluar në sinagogën Heaton Park Hebrew Congregation në Crumpsall.
Burri tha se nuk e fajësonte policinë, duke shtuar se ata kishin qenë “shumë të sjellshëm” me të.
Ai tha: “Për shkak se është zonë hebraike, mendoj se njerëzit u trembën, por unë shkoj aty gjithë kohën. Shkoj në dyqanet hebraike, shkoj për fëmijët e mi, kanë ushqim të mirë. Ec këtu për një orë, një orë e gjysmë, diçka e tillë.”
Policia konfirmoi se nuk do të ndërmerren veprime të mëtejshme ndaj tij, duke shtuar se “ishte një alarm i rremë dhe nuk ka asnjë kërcënim për komunitetin e gjerë”.
“Ky incident tregon nivelin e ankthit që po përjetojnë aktualisht komunitetet hebraike në mbarë botën.
“Ne jemi edhe një herë mirënjohës për reagimin shembullor të GMP dhe profesionalizmin e Community Security Trust.
“Jemi me fat që mund të mbështetemi te këto dy organizata të jashtëzakonshme për të na mbajtur të sigurt.”
