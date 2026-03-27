Dështimi në ‘Play-off’, mbyllet epoka Sylvinho te Shqipëria

Epoka e trajnerit brazilian Sylvinho në stolin e Kombëtarja e Shqipërisë duket se ka marrë fund pas humbjes në fazën “Play-off” për Kupa e Botës FIFA 2026.
Disfata 2–1 ndaj Polonia në Varshavë i dha fund shpresave të kuqezinjve për një kualifikim historik në Botëror, ndërsa njëkohësisht sinjalizoi edhe mbylljen e rrugëtimit të teknikut në krye të ekipit kombëtar.
Edhe pse kontrata e tij përfundon zyrtarisht në korrik, pas një shtyrjeje prej gjashtë muajsh nga Federata Shqiptare e Futbollit, një rinovim i mëtejshëm konsiderohet i pamundur pas këtij eliminimi.
Megjithatë, Sylvinho pritet të drejtojë skuadrën edhe në ndeshjen e radhës ndaj Ukraina, e programuar më 31 mars, një përballje që nuk pritet të ndikojë në vendimin për të ardhmen e tij.
Në vijim, Kombëtarja shqiptare ka në kalendar edhe disa ndeshje miqësore gjatë muajit qershor, të cilat pritet të jenë të fundit për brazilianin në drejtimin e kuqezinjve.
Pavarësisht përfundimit të hidhur të kësaj aventure, periudha e Sylvinhos vlerësohet për përmirësimin e ndjeshëm të imazhit të ekipit dhe për kualifikimin në Euro 2024, që u zhvillua në Gjermani.
Objektivi madhor, pjesëmarrja në Kupën e Botës, mbetet ende i parealizuar për Shqipërinë dhe pritet të jetë sfida kryesore për trajnerin e ardhshëm të përfaqësueses.
