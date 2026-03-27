Shkrumbohet nga flakët banesa në Pogradec
Transmetuar më 27-03-2026, 19:26

Një banesë është përfshirë nga flakët në lagjen nr. 3 të qytetit të Pogradec, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri dyshohet se ka nisur nga oxhaku i banesës dhe është përhapur me shpejtësi, duke bërë që një pjesë e saj të shkrumbohet plotësisht.

Fatmirësisht, nuk raportohen persona të lënduar nga ky incident.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikëse dhe policia, të cilat kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve dhe vënien nën kontroll të situatës.

Ndërkohë, autoritetet vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të rënies së zjarrit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

