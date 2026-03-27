Vetëdëmtohet me mjet mprehës një djalë i ri, transportohet me urjecë drejt Traumës
Transmetuar më 27-03-2026, 19:22

Një 30-vjeçae nga fshati Dushaj, Bulqizë dyshohet se, në gjendje të dehur, është vetëdëmtuar me mjet prerës.

30-vjeçari është transportuar drejt Spitalit të Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore më të specializuar.

Bulqizë/ Informacion paraprak

Me datë 27.03.2026, rreth orës 17:30, shtetasi Xh.D., 30 vjeç, banues në fshatin Dushaj, dyshohet se, në gjendje të dehur, është vetëdëmtuar me mjet prerës (thikë).

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

