Berisha: Minimum jetik prej 200 eurosh për të luftuar varfërinë ekstreme

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, ka bërë thirrje për vendosjen urgjente të një minimumi jetik prej 200 eurosh për çdo qytetar, si masë për të përballuar varfërinë ekstreme në vend.
Në një deklaratë publike, Berisha theksoi se pensionistët janë ndër shtresat më të keqtrajtuara në Shqipëri, duke akuzuar qeverinë për shpërfillje të vazhdueshme ndaj tyre. Sipas tij, një pjesë e madhe e kësaj kategorie mbështetet nga remitancat e familjarëve jashtë vendit, të cilat, sipas pretendimeve të tij, janë zhvlerësuar ndjeshëm.
Ai u ndal edhe te kursi i këmbimit, duke pretenduar se euro ka pësuar një zhvlerësim të ndjeshëm në Shqipëri, ndryshe nga trendi në vendet e tjera europiane, dhe e lidhi këtë fenomen me ndikimin e parasë informale në ekonomi.
Berisha kritikoi gjithashtu menaxhimin e financave publike, duke deklaruar se, nëse do të ishte ndjekur ritmi i rritjes së pagave dhe pensioneve të viteve 2005–2013, ato sot do të ishin disa herë më të larta. Sipas tij, rritja ka prekur kryesisht pagat e larta, ndërsa shtresat me të ardhura të ulëta nuk kanë përfituar në të njëjtën masë.
Duke përshkruar situatën sociale si të rënduar, ai deklaroi se shumë qytetarë jetojnë me më pak se 2 deri në 5 euro në ditë, çka, sipas tij, i vendos në kushte varfërie të thellë ose rreziku për të rënë në të.
Në këtë kontekst, Berisha propozoi vendosjen e një minimumi jetik prej 200 eurosh, si një ndërhyrje emergjente për të garantuar nevojat bazë të qytetarëve, përfshirë ushqimin, veshjen, shërbimet shëndetësore dhe lëvizjen.
Ai theksoi se kjo masë duhet të shoqërohet me politika të tjera sociale dhe të rishikohet çdo vit në përputhje me treguesit ekonomikë, me synimin përfundimtar eliminimin e varfërisë ekstreme në vend.
