Telefonatë e tensionuar mes JD Vance dhe Benjamin Netanyahu për konfliktin me Iranin: Manipuluat Trump!

Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, JD Vance, ka zhvilluar një telefonatë të tensionuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, gjatë së cilës e ka kritikuar për vlerësime tepër optimiste lidhur me zhvillimet e mundshme të një konflikti me Iranin. Lajmi është raportuar nga Axios.
Sipas burimeve të cituara, Vance i ka shprehur pakënaqësi Netanyahut për mënyrën se si i ishte paraqitur presidentit Donald Trump skenari i një përplasjeje të mundshme me Iranin, duke e përshkruar atë si të shpejtë dhe të lehtë për t’u menaxhuar. Në këto vlerësime, sipas të njëjtave burime, edhe ndryshimi i regjimit në Iran ishte paraqitur si më i arritshëm nga sa konsiderohet në realitet.
Një zyrtar amerikan ka bërë të ditur se zëvendëspresidenti ka pasur një pasqyrë të qartë mbi këto qëndrime, duke iu referuar Netanyahut edhe me nofkën e tij të njohur “Bibi”.
Pas kësaj telefonate, raportet sugjerojnë se tensionet mes palëve janë thelluar më tej. Një tjetër zyrtar amerikan ka pretenduar se Izraeli po përpiqet të minojë rolin e Vance, i cili konsiderohet një figurë kyçe në përpjekjet për negocimin e një armëpushimi me Iranin.
Vance, i njohur për qëndrimin e tij kundër përfshirjes së SHBA-së në luftëra të gjata jashtë vendit, është angazhuar në bisedime së bashku me negociatorët amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Burimi në fjalë ka akuzuar gjithashtu Izraelin se qëndron pas raportimeve që sugjerojnë se Irani synon të negociojë drejtpërdrejt me Vance, duke e konsideruar atë më fleksibël për arritjen e një marrëveshjeje për përfundimin e konfliktit. Megjithatë, sipas Axios, nuk ka prova konkrete që mbështesin këtë pretendim.
