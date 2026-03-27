Paraburgimi i Ilir Meta bëhet temë debati në Parlamentin e Maqedonia e Veriut

Çështja e paraburgimit të ish-Presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta, është diskutuar edhe në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, duke marrë vëmendje politike përtej kufijve.
Gjatë një seance plenare, zëvendëskryeministri dhe ministri i Infrastrukturës, Aleksandar Nikolovski, ka kritikuar opozitën në vendin e tij, duke e lidhur çështjen edhe me zhvillimet politike në Shqipëri.
Deklaratat në parlament
Në fjalën e tij, Nikolovski akuzoi kundërshtarët politikë për afrimin me kryeministrin shqiptar Edi Rama, duke përdorur tone të forta politike dhe referenca historike ndaj Enver Hoxha.
Ai gjithashtu ngriti çështjen e paraburgimit të Metës, duke pretenduar se ish-Presidenti po mbahet në paraburgim pa një dosje të plotë hetimore.
“Nuk ka dosje, ama e ka mbajtur në paraburgim për dy vjet,” deklaroi Nikolovski gjatë seancës.
Konteksti politik
Aleksandar Nikolovski konsiderohet një figurë e rëndësishme e VMRO-DPMNE, partia e lidhur me ish-kryeministrin Nikola Gruevski.
Ai njihet gjithashtu për raportet e afërta me Metën dhe për lidhjet politike me kryeministrin hungarez Viktor Orbán.
Nga ana tjetër, Ilir Meta ka marrë mbështetje të përsëritur nga përfaqësues të VMRO-DPMNE-së dhe më herët ka shprehur publikisht simpati për këtë forcë politike në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd