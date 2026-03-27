Detaje të reja nga gjyqi për vrasjen e Liridona Ademaj

Në procesin gjyqësor që po zhvillohet në Prishtinë për vrasjen e Liridona Ademajt, janë zbuluar detaje të reja që hedhin dritë mbi natën e krimit.
Gjatë seancës së fundit, një nga të akuzuarit, Kushtrim Kokalla, ka paraqitur dëshminë e tij përpara trupit gjykues, duke përshkruar komunikimet dhe rrethanat pas ngjarjes.
Dëshmia në gjykatë
Sipas Kokallës, në natën kur ndodhi krimi, Naim Murseli i kishte thënë frazën: “e kreva punën”.
Ai deklaroi se kjo shprehje e kishte shqetësuar, por kishte zgjedhur të mos përfshihej:
“Po më kujtohet që ma ka thënë këtë dhe i kam thënë mos më fol për këto gjëra mua, as nuk më ka interesuar.”
Komunikimet mes të akuzuarve
Në vijim të dëshmisë, Kokalla pranoi se kishte pasur komunikim me Granit Plava pas ngjarjes, por theksoi se kjo nuk kishte lidhje me krimin.
Ai sqaroi se Plava i kishte shkruar për një takim në një lokal nate në Prishtinë, por ai kishte refuzuar për shkak të situatës:
“Më ka pyetur a po vij në diskotekë… i kam thënë jo, sepse kam rast dhe nuk mund të vij.”
Vijimi i procesit
Gjykata po vazhdon shqyrtimin e provave, përfshirë dëshmitë dhe komunikimet mes të akuzuarve. Dëshmia e fundit ka nxjerrë në pah kontradikta dhe interpretime të ndryshme mbi rolin dhe dijeninë e secilit të përfshirë në këtë çështje.
Përfundim
Rasti i vrasjes së Liridona Ademajt mbetet një nga më të ndjekurit në opinionin publik në Kosovë, ndërsa zhvillimet e fundit në gjykatë pritet të kenë ndikim të rëndësishëm në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
