Vizita e Albin Kurti në Francë shoqërohet me reagime nga Aleksandar Vučić

Kryeministri i Kosova, Albin Kurti, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Francë, ku pritet të takohet me presidentin Emmanuel Macron. Deri më tani, autoritetet kosovare nuk kanë bërë publike detaje mbi agjendën e këtij takimi.
Ndërkohë, presidenti i Serbia, Aleksandar Vuçiç, ka reaguar publikisht, duke pretenduar se Kurti mund të parashtrojë kërkesa që, sipas tij, bien ndesh me interesat serbe. Në një intervistë për median në Beograd, ai deklaroi se pret që këto kërkesa të mos mbështeten nga aleatët perëndimorë.
Sipas Vuçiçit, kërkesat e mundshme përfshijnë kufizime ndaj përdorimit të forcës nga Serbia dhe ndryshime në praninë ndërkombëtare të sigurisë në veri të Kosovës. Ai i cilësoi këto si “kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal”.
Nga ana tjetër, institucionet në Kosovë nuk kanë komentuar ende mbi këto pretendime. Konteksti i sigurisë dhe tensioneve
Deklaratat e fundit vijnë në një klimë të tensionuar mes dy vendeve. Autoritetet në Kosovë kanë shprehur shqetësime për armatosjen e Serbisë, përfshirë blerjen e sistemeve raketore nga Kina.
Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ka deklaruar se këto zhvillime tregojnë tendenca destabilizuese në rajon.
Po ashtu, Kryeministri Kurti ka reaguar ndaj stërvitjeve ushtarake serbe pranë kufirit, duke i cilësuar si demonstrim force. Megjithatë, misioni paqeruajtës i NATO në Kosovë, KFOR, ka bërë të ditur se aktivitetet kanë qenë të planifikuara dhe nuk përbëjnë rrezik për stabilitetin.
Roli i sigurisë në veri
Aktualisht, Forca e Sigurisë së Kosovës nuk mund të operojë në veri të vendit pa miratimin paraprak të KFOR-it, bazuar në marrëveshje të mëparshme me NATO-n. Ky kufizim mbetet në fuqi, ndërsa procesi i transformimit të FSK-së në ushtri të plotë pritet të përfundojë deri në vitin 2028.
Përfundim
Vizita e Kurtit në Francë zhvillohet në një moment të ndjeshëm për marrëdhëniet Kosovë–Serbi, të karakterizuara nga retorikë e ashpër dhe shqetësime të ndërsjella për sigurinë. Mbetet për t’u parë nëse takimi në Paris do të sjellë zhvillime konkrete apo do të ndikojë në uljen e tensioneve në rajon.
