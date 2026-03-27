Komiteti Olimpik Ndërkombëtar drejt ndalimit të sportistëve transgjinorë në garat për femra

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) pritet të shpallë një vendim të ri të rëndësishëm, sipas të cilit garat për femra në të gjitha sportet globale do të rezervohen ekskluzivisht për atletet që janë biologjikisht femra, sipas “Telegraph”.
Ky vendim konsiderohet si një nga më të ashprit dhe më të debatueshmit në historinë moderne të sportit ndërkombëtar.
Sipas raportimeve, të gjitha federatat sportive ndërkombëtare pritet të ndjekin të njëjtën linjë të IOC-së, duke vendosur ndalimin e pjesëmarrjes në kategorinë e femrave për atletët që identifikohen si transgjinorë (meshkuj biologjikë) si dhe për sportistët me DSD (dallime në zhvillimin seksual).
Nëse vendimi konfirmohet zyrtarisht, ky hap do të shënojë një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si përcaktohet pjesëmarrja në sportet e grave, duke synuar — sipas mbështetësve të vendimit — ruajtjen e barazisë dhe drejtësisë konkurruese.
Megjithatë, vendimi pritet të shkaktojë reagime të forta në nivel global, pasi prek drejtpërdrejt çështje të ndjeshme si identiteti gjinor, përfshirja dhe të drejtat e atletëve.
