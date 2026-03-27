Nuk është gënjeshtër! Greqia rrit pagën minimale bruto në 920 euro nga 1 Prilli

Qeveria greke ka vendosur të rrisë pagën minimale bruto nga 1 Prilli, duke e çuar atë në 920 euro, njoftoi kryeministri Kyriakos Mitsotakis gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave.
Kjo është rritja e gjashtë radhazi që nga viti 2019, ndërsa vetëm gjatë vitit të kaluar paga minimale u rrit me 40 euro në muaj, rreth 4,5%.
Rritja e pagës minimale ka ndikim të drejtpërdrejtë te përfitimet sociale, përfshirë shtesën për personat e martuar (10% e pagës minimale), asistencën sociale për të papunët (nga 540 në 564 euro), lejen e lindjes, lejen prindërore dhe ndihmat sezionale për punonjësit e sektorit privat.
Qeveria parashikon gjithashtu një rritje horizontale prej 40 eurosh për të gjithë nëpunësit e sektorit publik. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2019 deri tani, paga minimale është rritur nga 650 euro në 920 euro, një rritje kumulative mbi 40%.
Opozita dhe sindikatat e konsiderojnë këtë rritje të pamjaftueshme përballë inflacionit dhe shtrenjtimit të jetesës. Hollësi të tjera do të jepen në konferencën për shtyp pas orës 15:30, ora lokale.
