Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nuk është gënjeshtër! Greqia rrit pagën minimale bruto në 920 euro nga 1 Prilli
Transmetuar më 27-03-2026, 12:53

Qeveria greke ka vendosur të rrisë pagën minimale bruto nga 1 Prilli, duke e çuar atë në 920 euro, njoftoi kryeministri Kyriakos Mitsotakis gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave.

Kjo është rritja e gjashtë radhazi që nga viti 2019, ndërsa vetëm gjatë vitit të kaluar paga minimale u rrit me 40 euro në muaj, rreth 4,5%.

Rritja e pagës minimale ka ndikim të drejtpërdrejtë te përfitimet sociale, përfshirë shtesën për personat e martuar (10% e pagës minimale), asistencën sociale për të papunët (nga 540 në 564 euro), lejen e lindjes, lejen prindërore dhe ndihmat sezionale për punonjësit e sektorit privat.

Qeveria parashikon gjithashtu një rritje horizontale prej 40 eurosh për të gjithë nëpunësit e sektorit publik. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2019 deri tani, paga minimale është rritur nga 650 euro në 920 euro, një rritje kumulative mbi 40%.

Opozita dhe sindikatat e konsiderojnë këtë rritje të pamjaftueshme përballë inflacionit dhe shtrenjtimit të jetesës. Hollësi të tjera do të jepen në konferencën për shtyp pas orës 15:30, ora lokale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...