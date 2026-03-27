Përplasen 4 makina në unazën e re të Tiranës

Një aksident rrugor ka ndodhur paraditen e së premtes në Unazën e Re në Paskuqan. Katër automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Fotot tregojnë gjendjen e automjeteve pas përplasjes, ndërsa deri më tani nuk ka njoftime për persona të lënduar.
Policia e Tiranës ndodhet në vendngjarje për të menaxhuar qarkullimin dhe për të hetuar shkaqet e aksidentit.
