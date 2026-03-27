Çmimet e naftës, Ibrahimaj: Qeveria ka ngrirë marzhet e fitimit për tregtarët. Gati edhe për produktet e shportës

Tirana, 27 Mars 2026 – Një krizë e re e çmimeve të karburanteve, e nxitur nga konflikti në Lindjen e Mesme, ka detyruar qeverinë shqiptare të ndërhyjë për të frenuar spekulimet dhe mbrojtur konsumatorët. Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj, njoftoi se Bordi i Transparencës ka vendosur çmime tavan për karburantet, duke ngrirë marzhet e fitimit: 3 lekë për litër për shumicën dhe 12 lekë për litër për pakicën.
Çmimi mesatar i naftës në vend ka arritur 200 lekë për litër, me një maksimum prej 215 lekë, ndërsa në bursat ndërkombëtare rritja ka qenë 99.7%. Ministrja theksoi se masat do të monitorohen çdo ditë dhe do të përfshijnë edhe çmimet e shportës së ushqimeve, për të mbrojtur familjet në nevojë dhe pensionistët.
Ekonomia shqiptare ka shfaqur shenja pozitive këtë vit: bizneset e reja u rritën 14.6% gjatë janarit dhe shkurtit, ndërsa qarkullimi i kompanive u rrit 5%. Sektori i shërbimeve dhe ndërtimit shënuan rritje prej 8%, ndërsa tregtia dhe prodhimi me 3-4%. Tregtia e jashtme ka shfaqur një rënie të lehtë, me eksportet në ulje me 0.7% dhe importet me 1.5%, duke ngushtuar pakësisht deficitin tregtar.
Deklarata e plotë e ministres Delina Ibrahimaj
Në një kohë kur ekonomia shqiptare shfaqi shenja pozitive rritjeje në dy muajt e parë të vitit, një krizë e re e çmimeve të karburanteve, e nxitur nga konflikti në Lindjen e Mesme, ka detyruar qeverinë të ndërhyjë për të frenuar spekulimet dhe për të mbrojtur konsumatorët.
Bordi i Transparencës është mbledhur për të vendosur çmime tavan për karburantet, pas një rritjeje drastike të vërejtur gjatë muajit mars. Sipas të dhënave zyrtare të bëra me dije nga ministrja Delina Ibrahimaj, nëse në fund të shkurtit çmimi mesatar i naftës ishte 173 lekë për litër, gjatë marsit ai ka arritur mesatarisht në 200 lekë dhe ka prekur një maksimum prej 215 lekësh. Kjo përfaqëson një rritje prej 24% në tregun vendas, ndërkohë që në bursat ndërkombëtare rritja ka qenë shpërthyese, duke arritur në 99.7%.
Për të parandaluar abuzimet, Ibrahimaj theksoi se Bordi ka riaktivizuar një mekanizëm të përdorur edhe gjatë krizës së vitit 2022. Ky mekanizëm përcakton një formulë të qartë që bazohet në çmimet ditore të bursës, kostot operacionale dhe cakton marzhe fikse për tregtarët: 3 lekë për litër për tregtimin me shumicë dhe 12 lekë për litër për shitjen me pakicë.
Ajo tha se këto nuk janë marzhe fitimi, por shuma minimale të nevojshme për të mbuluar shpenzimet operacionale të kompanive.
Ndërhyrja vjen në një kontekst ekonomik me dy shpejtësi. Nga njëra anë, dy muajt e parë të vitit panë një rritje prej 14.6% të bizneseve të reja të regjistruara, duke arritur në 3,760 subjekte të reja. Qarkullimi total i kompanive u rrit me 5%, i udhëhequr nga sektori i shërbimeve (+8%) dhe ai i ndërtimit (+8%). Nga ana tjetër, tregtia e jashtme ka shfaqur një rënie të lehtë, me eksportet që u ulën me 0.7% dhe importet me 1.5%, çka solli një ngushtim të lehtë të deficitit tregtar me 2.1%.
Ministrja ka siguruar se monitorimi do të jetë i vazhdueshëm dhe i rreptë jo vetëm për karburantet, por edhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat gjithashtu kanë shfaqur luhatje. Në këtë proces do të angazhohet edhe Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut. Qëllimi final është minimizimi i ndikimit të krizave globale tek konsumatorët shqiptarë, me një vëmendje të veçantë për familjet në nevojë dhe pensionistët, për të siguruar që tregu të funksionojë normalisht dhe pa abuzime.
