Grabitje me dhunë e një argjendarie në Elbasan

Një grabitje me elementë dhune është regjistruar në qytetin e Elbasanit, ku një argjendari në lagjen “Namazgja” është bërë objekt i një vjedhjeje të ndodhur më 25 mars 2026.
Sipas Policisë, autori i dyshuar ka arritur të marrë tre varëse floriri dhe gjatë ndërhyrjes së pronarit të biznesit, e ka kërcënuar atë që të mos kallëzonte ngjarjen, përpara se të largohej me shpejtësi nga vendi.
Pas denoncimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme hetimore dhe kanë finalizuar operacionin e koduar “Gold”, duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar.
Në pranga ka rënë shtetasi B. H., 38 vjeç, banues në Elbasan, i cili rezulton edhe i dënuar më parë për krime ndaj personit dhe pasurisë.
Nga hetimet paraprake dyshohet se ai ka hyrë në ambientet e argjendarisë dhe ka marrë tre varëse floriri. Në momentin kur pronari ka tentuar ta ndalojë dhe t’i marrë sendet, 38-vjeçari e ka kanosur dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.
Policia ka bërë të mundur kapjen e tij në një kohë të shkurtër, ndërsa vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
