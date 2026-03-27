Turqit bëjnë trafik klandestinësh në Shqipëri

Një tjetër rast i trafikut të emigrantëve është goditur nga Policia e Tiranës, në kuadër të operacionit të koduar “Relay”, i cili vijon me fazat e tij për zbardhjen dhe goditjen e rrjeteve të kalimit të paligjshëm të kufijve.
Gjatë fazës së nëntë të këtij operacioni, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme kanë arrestuar në flagrancë një shtetas turk, i dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet kriminal.
Në pranga ka rënë shtetasi G. K., 26 vjeç, i cili u kap në aksin rrugor Kashar–Thumanë, ndërsa transportonte me automjet tre emigrantë të paligjshëm, me destinacion vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas hetimeve paraprake, 26-vjeçari dyshohet se kishte marrë përsipër transportin e tyre kundrejt pagesës prej 3,000 euro për person, duke u përfshirë në një skemë të organizuar të trafikut të emigrantëve.
Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë sekuestruan automjetin e përdorur për transportin, si dhe tre telefona celularë, që dyshohet se janë përdorur për komunikim në këtë veprimtari.
Hetimet vijojnë në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, me qëllim identifikimin dhe ndëshkimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
