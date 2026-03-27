Nën efektin e drogës në timon, kapet i riu në Durrës

Shërbimet e Policisë Rrugore të Durrësit kanë arrestuar në flagrancë një 36-vjeçar, i cili u kap në Shijak duke drejtuar automjetin nën efektin e lëndëve narkotike.
Automjeti me drejtues shtetasin I. M., banues në Shijak, u ndalua gjatë patrullimit rutinë për parandalimin e aksidenteve dhe kontrollin e shkelësve të rregullave të qarkullimit.
Testimi me aparatin drogëtestues konfirmoi përdorimin e lëndëve narkotike, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.
Policia Rrugore e Durrësit njofton se gjatë tre muajve të fundit janë kapur dhe arrestuar edhe katër drejtues të tjerë që drejtonin automjetin në efektin e narkotikëve dhe apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, duke mos drejtuar automjete në gjendje të dehur apo nën ndikimin e lëndëve narkotike.
