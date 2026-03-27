Arrestohet i riu që ndihmonte emigrantët të kalonin kufirin me pagesë

Shkodër, 27 mars 2026
Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër finalizoi operacionin e koduar “Tranziti”, duke arrestuar një 27-vjeçar, i cili dyshohet se ndihmonte emigrantët nga vendet e treta për të kaluar kufijtë në mënyrë të paligjshme, kundrejt pagesës.
Shtetasi A. S., banues në Karbunarë, u kap në flagrancë në Koplik duke transportuar me automjet 6 emigrantë nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani, të cilët synonin të kalonin kufirin me Malin e Zi. Për këta emigrantë nisi procedimi penal për kalim të paligjshëm të kufirit, ndërsa automjeti dhe celulari i 27-vjeçarit u sekuestruan.
Hetimet dyshojnë se i arrestuari transportonte emigrantë gjithashtu për kalim të paligjshëm të kufirit me Greqinë, duke marrë 650 euro për person. Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Malësi e Madhe, vijon dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër.
