Flutura Açka – Berishës e Nokës: Nuk do t’ju mjaftojë kjo jetë, as ajo tjetra për ndjesën ndaj nesh. Ju s’keni as besnikëri e as moral

Tiranë, 27 mars 2026
Ish-deputetja e PD-së, Flutura Açka, ka shpërthyer ndaj lidershipit aktual të partisë, duke rikujtuar përjashtimet e një pjese të demokratëve që ishin pozicionuar pranë Lulzim Bashës dhe akuzuar drejtuesit për mungesë besnikërie dhe moral.
Në postimin e saj të plotë në rrjetet sociale, Açka shkruan:
“Të paktën po vini, prapë vjedhurazi, te fjalët tona!
Nuk do t’ju mjaftojë kjo jetë, as ajo tjetra për ndjesën ndaj nesh:
– Që na penguat
– Që na luftuat
– Që na përjashtuat!
Nuk keni as dukë, as oratori, as besnikëri, as moral, as fuqi mentale, as ide politike. Hilera po.
Ju i dhanë Edi Ramës 83 mandate më 27 korrik 2024, që t’ua kujtoj, është ajo dita që votuat të përjashtoni një shkrimtare!”
Açka akuzon lidershipin e PD-së se ka ndihmuar kundërshtarët e brendshëm dhe ka kontribuar në fitoren e Edi Ramës, duke e cilësuar sjelljen e tyre si të padrejtë ndaj anëtarëve të devotshëm të partisë.
