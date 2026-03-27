Flutura Açka – Berishës e Nokës: Nuk do t’ju mjaftojë kjo jetë, as ajo tjetra për ndjesën ndaj nesh. Ju s’keni as besnikëri e as moral
Transmetuar më 27-03-2026, 10:45

Tiranë, 27 mars 2026

Ish-deputetja e PD-së, Flutura Açka, ka shpërthyer ndaj lidershipit aktual të partisë, duke rikujtuar përjashtimet e një pjese të demokratëve që ishin pozicionuar pranë Lulzim Bashës dhe akuzuar drejtuesit për mungesë besnikërie dhe moral.

Në postimin e saj të plotë në rrjetet sociale, Açka shkruan:

“Të paktën po vini, prapë vjedhurazi, te fjalët tona!

Nuk do t’ju mjaftojë kjo jetë, as ajo tjetra për ndjesën ndaj nesh:

– Që na penguat

– Që na luftuat

– Që na përjashtuat!

Nuk keni as dukë, as oratori, as besnikëri, as moral, as fuqi mentale, as ide politike. Hilera po.

Ju i dhanë Edi Ramës 83 mandate më 27 korrik 2024, që t’ua kujtoj, është ajo dita që votuat të përjashtoni një shkrimtare!”

Açka akuzon lidershipin e PD-së se ka ndihmuar kundërshtarët e brendshëm dhe ka kontribuar në fitoren e Edi Ramës, duke e cilësuar sjelljen e tyre si të padrejtë ndaj anëtarëve të devotshëm të partisë.

