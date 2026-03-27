Dyshohet për marrëdhënie me të mitur, arrestohet një 39-vjeçar

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-03-2026, 10:30
Policia e Beratit ka arrestuar sot një 39-vjeçar, i cili dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur, 15 vjeçe.
Arrestimi u bë në flagrancë nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Berat. Materialet në ngarkim të tij janë referuar për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Beratit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd