Zhduken dy anije në Meksikë, po transportonin ndihma humanitare për në Kubë
Transmetuar më 27-03-2026, 09:56

Dy anije në Meksikë që transportonin ndihma humanitare për në Kubë janë zhdukur.

Marina Meksikane njoftoi se ka nisur operacionet e kërkim-shpëtimit për të gjetur dy anijet në të cilat ishin me nëntë persona të kombësive të ndryshme në bord.

Marina meksikane, gjithashtu është në kontakt me autoritetet, e qendrat e kërkim-shpëtimit të Francës, Polonisë, Kubës dhe Shteteve të Bashkuara.

Që nga java e kaluar, aktivistë nga vende të ndryshme kanë lënë Meksikën me anije për të transportuar ushqim dhe mallra të tjera thelbësore në ishullin nën një qeveri komuniste, e cila është përballur me një bllokadë nafte nga Uashingtoni që nga shkurti.

Dy anijet e zhdukura u nisën nga Isla Mujeres në shtetin Quintana Roo, në Meksikën juglindore, të premten; ato pritej të mbërrinin në Havana të martën ose një ditë para të mërkurës, sipas informacionit të lëshuar nga Marina Meksikane.

Deri më tani, nuk ka qenë e mundur të “kontaktohen” me to, as të “konfirmohet mbërritja e tyre”, shpjegoi ajo.

Sipas një ekipi të AFP-së në bordin e një anijeje tjetër që arriti në Kubë, erërat dhe rrymat e forta e bënë udhëtimin të vështirë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

