Gjenden eshtrat e dy personave në një liqen artificial në Halkidiki, nisin hetimet

Halkidiki, Greqi, 27 mars 2026
Zbulimi i eshtrave njerëzore brenda një valixheje në një liqen artificial në zonën turistike të Sithonias, në Halkidiki, ka vënë në lëvizje autoritetet greke dhe ka ngritur dyshime për një ngjarje të rëndë kriminale.
Eshtrat u gjetën më 3 mars gjatë punimeve për pastrimin e zonës në ambientet e një kompleksi hotelier. Fillimisht dyshohej se ato i përkisnin një personi, por analizat mjeko-ligjore kanë konfirmuar se bëhet fjalë për mbetjet e dy individëve të ndryshëm.
Sipas burimeve hetimore, viktimat janë të moshave të ndryshme dhe dyshohet se kanë qëndruar për një kohë të gjatë në vendin ku u zbuluan. Një nga viktimat mendohet paraprakisht të jetë grua, ndërsa identiteti i tyre ende nuk është përcaktuar.
Autoritetet greke vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar viktimat.
