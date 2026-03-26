Gjermania vendos masa të reja për të frenuar çmimet e karburanteve, gjoba deri në 100 mijë euro për shkelësit

Bundestagu gjerman miratoi sot një paketë masash të reja me qëllim frenimin e rritjes së çmimeve të karburanteve, e cila u nxiti nga pasojat e luftës në Iran.
Sipas ligjit të ri, stacionet e benzinës do të mund të rrisin çmimet vetëm një herë në ditë, në orën 12:00 të mesditës, ndërsa uljet janë të lejuara në çdo moment. Shkelësit e këtyre rregullave do të përballen me gjoba deri në 100 mijë euro.
Paketa përfshin edhe shtrëngimin e legjislacionit antitrust, duke detyruar kompanitë e naftës të justifikojnë çdo rritje të ndjeshme të çmimeve. Autoriteti Federal Anti-Kartel do të ketë kompetencë të ndërhyjë menjëherë në tregun me shumicë për të ndaluar çdo abuzim.
Ligji u mbështet nga partitë e koalicionit qeverisës CDU/CSU, SPD dhe të Gjelbrit, megjithëse këta të fundit paralajmëruan se masa mund të rrisë varësinë nga lëndët djegëse fosile. Ndërkohë, E Majta dhe Alternativa për Gjermaninë (AfD) votuan kundër, duke e cilësuar paketën si një “simulim” masash.
Këshilli Federal pritet ta miratojë nesër, duke bërë që rregullat të hyjnë në fuqi në fillim të muajit prill. Paketa do të rishikohet pas një viti.
Qeveria gjermane po shqyrton edhe masa shtesë, si ulja e TVSH-së në stacionet e karburantit, vendosja e një takse mbi fitimet e tepërta të kompanive të energjisë dhe kufizimi i çmimeve ose ulja e tarifave për kamionët.
Ministrja e Ekonomisë, Katerina Reiche, deklaroi se është e hapur për një rritje të përkohshme të pagesës për udhëtimin, aktualisht 38 cent për kilometër, si dhe po diskutohet një ulje e mundshme e taksës së energjisë elektrike për të gjithë qytetarët.
“Është e rëndësishme t’u dërgojmë një mesazh atyre që varen nga makinat e tyre,” tha Reiche, duke nënvizuar që qeveria po ndërmerr hapa për të mbrojtur konsumatorët nga rritjet e papritura të çmimeve.
