Kosova historike! Një hap pranë Botërorit

Kosova ka shkruar një kapitull të ri në historinë e saj, duke triumfuar me rezultatin 4:3 në fushë kundërshtare ndaj Sllovakisë.
Sfidën e nisi me avantazh Sllovakia, që realizoi golin e parë shumë herët, në minutën e 6-të, me anë të Valjent. Për Kosovën barazoi Hoxha në minutën e 21-të, por vendasit shënuan përsëri në fund të pjesës së parë me Haraslin, duke mbyllur 45 minutëshin e parë 2:1 në favor të Sllovakisë.
Pjesa e dytë ishte dominim i plotë i Kosovës. “Dardanët” përmbysën gjithçka me tre gola rresht nga Asllani, Muslijan dhe Hajrizi. Vendasit shënuan sërish me Strelec në minuta shtesë, por kjo nuk ndikoi rezultatin final.
Fitorja 4:3 është historike për Kosovën, që tashmë do të përballet me Turqinë në finalen e play-off, ku do të vendoset se cila përfaqësuese do të sigurojë biletën për në Kupën e Botës 2026.
