Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kosova historike! Një hap pranë Botërorit
Transmetuar më 26-03-2026, 22:54

Kosova ka shkruar një kapitull të ri në historinë e saj, duke triumfuar me rezultatin 4:3 në fushë kundërshtare ndaj Sllovakisë.

Sfidën e nisi me avantazh Sllovakia, që realizoi golin e parë shumë herët, në minutën e 6-të, me anë të Valjent. Për Kosovën barazoi Hoxha në minutën e 21-të, por vendasit shënuan përsëri në fund të pjesës së parë me Haraslin, duke mbyllur 45 minutëshin e parë 2:1 në favor të Sllovakisë.

Pjesa e dytë ishte dominim i plotë i Kosovës. “Dardanët” përmbysën gjithçka me tre gola rresht nga Asllani, Muslijan dhe Hajrizi. Vendasit shënuan sërish me Strelec në minuta shtesë, por kjo nuk ndikoi rezultatin final.

Fitorja 4:3 është historike për Kosovën, që tashmë do të përballet me Turqinë në finalen e play-off, ku do të vendoset se cila përfaqësuese do të sigurojë biletën për në Kupën e Botës 2026.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...