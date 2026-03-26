Shuhet ëndrra e Shqipërisë për Botërorin 2026, kuqezinjtë mposhten nga Polonia

Kombëtarja shqiptare nuk ka mundur të përmbysë rezultatin dhe humbet ndaj Polonisë në ndeshjen vendimtare të fazës “play-off” për Kupën e Botës 2026.
Pas një takimi plot emocione, kuqezinjtë nuk arritën të gjenin golin e barazimit dhe ëndrra për një pjesëmarrje historike në Botëror përfundon në këtë sfidë.
Pavarësisht përpjekjeve dhe momentit të shënuar nga Arbër Hoxha, Polonia tregoi superioritet dhe siguroi vendin në finalen e “play-off”-it.
Atmosfera festive e tifozëve shqiptarë në Varshavë u shndërrua në zhgënjim, ndërsa kombëtarja përballet tani me reflektimin dhe planifikimin për sfidat e ardhshme.
