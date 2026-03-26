Polonia merr avantazhin, ndëshkon sërish kuqezinjtë

Polonia ka rikthyer epërsinë ndaj Kombëtarja shqiptare, duke shënuar golin e dytë në ndeshjen vendimtare në Varshavë.
Ky gol ka thelluar sfidën dhe ka vënë presion mbi kuqezinjtë, të cilët do të kërkojnë të reagojnë menjëherë për të ruajtur shanset e tyre në fazën “play-off” të Kupa e Botës 2026.
Atmosfera në stadium dhe mes tifozëve mbetet e ndezur, ndërsa takimi vazhdon me ritëm të lartë dhe emocione maksimale.
