SPEKTAKËL në Bratislavë: Kosova triumfon ndaj Sllovakisë me golin e katërt

Kosova ka shkëlqyer në ndeshjen e zhvilluar në Bratislavë, duke marrë një avantazh të qartë ndaj Sllovakia.
Skuadra e drejtuar nga trajneri ka shënuar golin e katërt, duke konsoliduar fitoren dhe duke krijuar një atmosferë festive mes tifozëve kosovarë në stadium.
Ky rezultat tregon formën e lartë të kombëtares së Kosovës dhe rrit shpresat për një performancë historike në fazat e ardhshme të kualifikimeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd