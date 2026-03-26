Barazon Polonia, Robert Lewandowski ndëshkon Strakoshën – 1-1 në Varshavë

Polonia ka barazuar rezultatin ndaj Kombëtarja shqiptare në ndeshjen e zhvilluar në Varshavë.
Golin e barazimit e realizoi sulmuesi i njohur Robert Lewandowski, i cili shfrytëzoi një moment në mbrojtjen shqiptare dhe ndëshkoi portierin Etrit Strakosha, duke vendosur shifrat 1-1.
Ky gol ka rikthyer balancën në sfidën vendimtare për fazën “play-off” të Kupa e Botës 2026, ndërsa të dyja skuadrat do të luftojnë për avantazhin deri në fund të takimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd