Video/ Shihni golin e Arbër Hoxhës me Poloninë

Transmetuar më 26-03-2026, 21:46
Kombëtarja shqiptare po luan sonte ndeshjen më të rëndësishme në histori.
Në minutën e 42 Arbër Hoxha shënoi një gol tejet të bukur. Hoxha përfitoi nga një gafë në prapavijë dhe shënon, duke i dhënë avantazhin kuqezinjve.
Kuqezinjtë sfidojnë Poloninë në Varshavë, në duelin e vlefshëm për fazën “play off” të Botërorit.
