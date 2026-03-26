Goooool! Arbër Hoxha kalon Shqipërinë në avantazh

Shqipëria kalon në avantazh, Arbër Hoxha ndez festën kuqezi
Kombëtarja shqiptare ka kaluar në avantazh, duke ndezur entuziazmin e tifozëve kuqezi në stadium dhe kudo ku po ndiqet sfida.
Golin vendimtar e realizoi Arbër Hoxha, i cili konkretizoi me sukses një aksion të skuadrës, duke i dhënë epërsinë ekipit në këtë përballje të rëndësishme.
Festë në radhët e kuqezinjve, ndërsa skuadra synon të ruajë avantazhin dhe të afrohet edhe më shumë me një rezultat historik.
