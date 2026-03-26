LIVE Poloni-Shqipëri

E gjithë vëmendja është e spostuar në Varshavë, ku Shqipëria ka lënë takim me historinë. Kuqezinjtë luajnë ndaj Polonisë në orën 20.45 në gjysmëfinalen e play off të Botërorit, në një nga ndeshjet që mund të konsiderohet më të rëndësishmet për vendin tonë. Pak më parë janë bërë publike edhe formacionet zyrtare, me trajnerin Sylvinho dhe homologun Jan Urban që kanë shuar dilemat për titullarët. Ashtu siç pritej, nga minuta e parë luajnë më të mirët.
I kushtëzuar nga mungesat e Manaj dhe Daku, Sylvinho luan në sulm me Uzunin dhe Hoxhën, ndërsa pas tyre qëndron Shehu. Në mesfushë janë Bajrami, Laçi dhe Asllani. Mbrojtja përbëhet nga Mitaj, Ajeti, Gjimshiti dhe Hysaj. Në portë i konfirmuar Strakosha.
Befason Sylvinho, i cili lë në stol Muçin dhe Mehmetin. Ndeshja luhet në PGE Narodowy stadium.
Shqipëria: Strakosha; Mitaj, Gjimshiti, Ajeti, Hysaj; Asllani, Shehu, Laçi; Hoxha, Bajrami, Uzuni.
Minutë pas minute:
42- GOOOL Shqipëria, realizon Arbër Hoxha! Përfiton nga gafa…
37- Goditja e Laçit përfundon mbi portë.
26- Gjuajtje nga larg e Laçit, pret portieri! Minuta me ritëm të kënaqshëm.
17- Del nga fusha Ajeti i dëmtuar. Aktivizohet Ismajli.
