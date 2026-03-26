Presidenti Trump, presion ndaj Iranit: Pranoni marrëveshjen që kemi ofruar

Presidenti Donald Trump ka shtuar presionin ndaj Iranit për të pranuar një propozim për përfundimin e luftës, duke paralajmëruar se duhet ta konsiderojnë atë “para se të jetë tepër vonë”. Ndërkohë që administrata amerikane po përballet me vështirësi për ta detyruar Iranin të hapë plotësisht Ngushticën e Hormuzit për transportin e naftës, autoritetet izraelite njoftuan se kanë vrarë një komandant detar iranian që luante rol kyç në përpjekjet për bllokimin e kësaj rruge jetike.
Gjatë një mbledhjeje të kabinetit të enjten, Trump e përshkallëzoi retorikën, duke deklaruar se nëse Irani nuk pranon marrëveshjen, “do të vazhdojmë t’i godasim pa pushim”.
Kërcënimi erdhi vetëm disa orë pasi Izraeli njoftoi eliminimin e një komandanti detar iranian, i cili drejtonte përpjekjet për mbylljen e një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin e naftës në botë. Gjatë së njëjtës mbledhje, Trump dhe një nga këshilltarët e tij dhanë vlerësime të ndryshme mbi gatishmërinë e Teheranit për të negociuar. Irani ka refuzuar publikisht ofertat, megjithëse në mënyrë jozyrtare ka lënë të kuptohet se mund të jetë i hapur për diskutime.
“Ata thonë ‘nuk po negociojmë’, por sigurisht që po negociojnë. Janë goditur rëndë”, tha Trump.
Ndërkohë, i dërguari special i Trump, Steve Witkoff, dha një interpretim më të kujdesshëm të situatës. Ai theksoi se së bashku me dhëndrin e presidentit, Jared Kushner, po përpiqen t’i bindin iranianët se ky është një moment vendimtar dhe se në të kundërt alternativa e vetme për ta do të ishte përshkallëzim i mëtejshëm me pasoja të rënda.
Trump u shpreh para gazetarëve se ende nuk ka vendosur nëse do ta shtyjë afatin që i ka dhënë Iranit për të hapur plotësisht Ngushticën e Hormuzit deri të premten, apo nëse SHBA do të ndërmarrë veprime të tjera, si goditja e infrastrukturës energjetike në Iran. Sipas tij, vendimi do të varet nga raportimet që do të marrë nga negociatorët e tij, Witkoff dhe Kushner.
Ministri i Jashtëm i Pakistanit konfirmoi se vendi i tij ka ndërmjetësuar komunikime të fshehta mes SHBA-së dhe Iranit, duke përfshirë edhe përcjelljen e një propozimi amerikan me 15 pika për përfundimin e luftës. Megjithatë, zyrtarët pakistanezë nuk kanë dhënë detaje nëse do të organizohen takime zyrtare në nivel të lartë, duke lënë të paqartë mundësinë e negociatave formale pas katër javësh konflikti.
Edhe pse Trump këmbëngul se Irani është i gatshëm të negociojë për shkak të presionit ushtarak, sulmet me raketa nga Irani ndaj Izraelit kanë vazhduar edhe gjatë së enjtes, duke treguar se tensionet mbeten të larta.
