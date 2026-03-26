Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarr në një apartament në Durrës
Transmetuar më 26-03-2026, 20:40

Një incident me zjarr është regjistruar në Durrës, duke shkaktuar panik mes banorëve të zonës.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen 5, ku flakët përfshinë një apartament banimi, duke rrezikuar përhapjen edhe në banesat përreth. Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje mbërritën forcat e Policisë dhe shërbimet zjarrfikëse, të cilat ndërhynë për të vënë situatën nën kontroll.

Falë reagimit të shpejtë, zjarri është neutralizuar dhe është parandaluar përhapja e mëtejshme e flakëve. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.

Megjithatë, dëmet materiale janë të konsiderueshme. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...