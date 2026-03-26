Polonia merr vendimin e pazakontë për stadiumin në ndeshjen me Shqipërinë

Mbrëmja e sotme pritet të sjellë një përballje vendimtare për Kombëtarja shqiptare, e cila do të sfidojë Polonia në gjysmëfinalen e “play-off”-it për një vend në Kupa e Botës 2026.
Takimi do të zhvillohet në PGE Narodowy në Varshavë, me fillim në orën 20:45. Një vendim i pazakontë është marrë nga pala polake: çatia e stadiumit do të qëndrojë e mbyllur gjatë gjithë ndeshjes.
Lajmi është konfirmuar nga sekretari i përgjithshëm i Federatës Polake të Futbollit, Lukasz Vashovski, i cili theksoi se kjo masë synon të eliminojë ndikimin e kushteve atmosferike dhe të garantojë kushte optimale loje.
Mbyllja e stadiumit pritet të ndikojë edhe në atmosferën në tribuna, ku mbështetja e tifozëve vendas parashikohet të jetë intensive.
Për Shqipërinë, kjo sfidë përbën një moment historik, pasi është hera e parë që arrin në këtë fazë të “play-off”-it me objektivin për t’u kualifikuar në një Kupë Bote. Kuqezinjtë do të synojnë të përfitojnë nga kushtet e njëjta për të dyja skuadrat dhe të sigurojnë një vend në finalen e këtij raundi vendimtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd