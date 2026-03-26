Blinken: ‘I qendroj vendimit’ për shpalljen ‘non grata’ të Sali Berishës

Ish-sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, konfirmoi qëndrim të prerë pas vendimit të vitit 2021 për shpalljen “non grata” të ish-kryeministrit shqiptar Sali Berisha. Deklaratën ai e bëri gjatë një bashkëbisedimi në Harvard Institute of Politics, duke theksuar se nuk ka asnjë dyshim apo hezitim për këtë masë.
“Unë qëndroj plotësisht pas sanksioneve të vendosura ndaj z. Berisha. Nuk kam asnjë hezitim apo dyshim për këtë vendim, aspak”, tha Blinken para audience së mbushur.
Pyetja iu drejtua nga shtetasi shqiptar Fatjon Semanjaku, i cili iu referua vendimit të administratës amerikane dhe krahasoi qëndrimin e Blinken ndaj kryeministrit aktual, Edi Rama, që e cilësoi “lider të shquar”.
Ish-sekretari shtoi: “Askush nuk duhet të kalojë atë që përshkruat. Por unë qëndroj plotësisht pas sanksioneve të vendosura ndaj z. Berisha. Nuk ka asnjë hezitim apo dyshim për këtë vendim. Kjo nuk flet për mangësitë e administratës, por për mangësitë e Berishës dhe unë do të vazhdoj të qëndroj pas kësaj. Është thjesht një ndryshim gjykimi.”
Kujtojmë se Sali Berisha ka konsideruar shpalljen e tij “non grata” si një veprim të padrejtë, duke akuzuar një ndikim të rolit të George Soros në këtë vendim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd