Bordi i Transparencës ul çmimet e karburanteve. Ja sa shkon nafta dhe benzina

26 Mars 2026 – Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në vend, pas rënies së çmimeve në bursën ndërkombëtare Platts të Mesdheut.
Sipas njoftimit zyrtar, çmimi i benzinës ka rënë me 3.35 dollarë për ton dhe ai i gazoilit me 7.1 dollarë për ton krahasuar me datën 25 mars. Si rezultat, çmimet e reja tavan për tregun vendas janë:
Gazoil (standardi SSH EN 590): 203 lekë/litër me pakicë, 191 lekë/litër me shumicë. Benzinë: 175 lekë/litër me pakicë, 163 lekë/litër me shumicë.
Vendimi hyn në fuqi sot, më 26 mars, në orën 18:30 dhe do të qëndrojë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.
Autoritetet bëjnë të ditur se Bordi i Transparencës përcakton vetëm çmimet e nënprodukteve të naftës dhe marzhet maksimale të fitimit për operatorët, ndërsa çmimi i naftës bruto nuk preket. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku me Ministrinë e Financave dhe atë të Infrastrukturës dhe Energjisë, theksojnë se janë të angazhuara për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg.
Operatorët paralajmërohen për zbatimin rigoroz të vendimit, ndërsa shkeljet do të sanksionohen me pezullim aktiviteti. Autoritetet po monitorojnë vazhdimisht tregjet ndërkombëtare për çdo ndryshim të çmimeve.
