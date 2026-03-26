Aksidenti në aksin Milot-Morinë, policia: 6 persona të lënduar
Transmetuar më 26-03-2026, 17:11

Milot – Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor “Milot-Morinë”, ku janë përfshirë dy automjete, njëri i drejtuar nga shtetasi shqiptar A. Ll. dhe tjetri nga një shtetas i huaj.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar dy drejtuesit e automjeteve dhe katër pasagjerë, të cilët janë transportuar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Burimet nga spitali bëjnë me dije se të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

