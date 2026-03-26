Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
“SMILE” sateliti bashkëpunues Kinë-Evropë planifikohet të lëshohet më 9 prill
Transmetuar më 26-03-2026, 16:43

Një satelit i përbashkët i zhvilluar nga Akademia Kineze e Shkencave (CAS) dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) pritet të lëshohet më 9 prill nga Qendra Hapësinore në Guianën Franceze, pasi ka përfunduar të gjitha përgatitjet teknike.

Sipas CAS, sateliti “SMILE” është integruar me sukses me raketën mbajtëse “Vega-C” dhe ka hyrë në fazën përfundimtare të numërimit mbrapsht, ndërsa ekipet teknike po monitorojnë kushtet meteorologjike dhe parametrat përfundimtarë të lëshimit.

Misioni shënon një moment të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërkombëtar, duke përfaqësuar projektin e parë gjithëpërfshirës në nivel misioni mes Kinës dhe ESA-s në fushën e shkencës hapësinore. Ai është gjithashtu pjesë e Programit të Kërkimit me Prioritet Strategjik të Shkencës Hapësinore (Faza II) të CAS.

Sateliti do të përdorë për herë të parë në mënyrë të avancuar teknologjinë e imazherisë me rreze X të buta për të krijuar një pamje të plotë të magnetosferës së Tokës. Kjo pritet të ofrojë të dhëna të reja mbi ndërveprimin mes erës diellore dhe fushës magnetike të planetit, duke kontribuar në përparime të rëndësishme shkencore.

Ekspertët theksojnë se misioni mund të ndihmojë në përmirësimin e parashikimit të motit hapësinor dhe në kuptimin më të thellë të proceseve fizike që ndikojnë në mjedisin hapësinor rreth Tokës.

Aktualisht, ekipet e përbashkëta Kinë–Evropë janë në fazën përfundimtare të verifikimeve, me synimin për të garantuar një lëshim të suksesshëm sipas afatit të parashikuar, duke hapur një kapitull të ri në bashkëpunimin ndërkombëtar në eksplorimin e hapësirës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

