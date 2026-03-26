Rama me investitorët e huaj: Shqipëria nuk ka më shumë korrupsion se Europa

Tiranë, 26 Mars 2026
Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria nuk ka më shumë korrupsion se vendet e tjera europiane, duke kundërshtuar stereotipet që lidhen me krimin e organizuar dhe perceptimet negative për vendin.
Gjatë fjalës së tij në eventin “Matchmaker Albania”, Rama theksoi se zhvillimet ekonomike dhe rritja e investimeve janë prova konkrete e ndryshimit të imazhit të Shqipërisë.
“Kur njerëzit flasin për Shqipërinë bien pre e disa stereotipeve si korrupsioni dhe krimi i organizuar. Por kjo nuk është Shqipëria. Ne nuk kemi më shumë korrupsion se çdo vend tjetër,” u shpreh ai.
Sipas kryeministrit, vendi ka arritur të tërheqë rreth 1.6 miliardë euro investime të huaja në vit, ndërsa numri i turistëve ka arritur në 12 milionë, duke e kthyer Shqipërinë në një destinacion gjithnjë e më tërheqës.
Rama shtoi se qeveria synon rritjen e eksporteve në 1 miliard euro, zhvillimin e ekonomisë digjitale dhe arritjen e sovranitetit të plotë energjetik deri në fund të dekadës, përmes diversifikimit dhe inovacionit në sektorin e energjisë.
Ai veçoi gjithashtu turizmin dhe bujqësinë si sektorë kyç të zhvillimit, duke theksuar se vendi po synon investime më cilësore dhe një model të ri zhvillimi ekonomik.
