Berisha: Nuk ka nevojë për bord nafte, duhen përgjysmuar taksat në nivelin e Kosovës dhe Maqedonisë

*Marsi Korreshi, SYRI TV: Edhe një pyetje të fundit për bordin e naftës që është paralajmëruar se do mblidhet sot pas rritjes së çmimit të naftës. Si i shikoni masat që ka marrë qeveria gjer tani?*
*Sali Berisha:* Në shkelmim flagrant të interesave të qytetarëve. Në mbrojtje të oligopolit dhe interesave të qeverisë. Nuk ka nevojë për bord, përgjysmo taksat, vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia dhe pastaj le të guxojë kush të shesë një qindarkë më shtrenjtë naftën në pompat e Shqipërisë që të marrë atë që meriton. Por nëse ke vendosur ngarkesën fiskale shumë më të lartë se vendet e OECD,33 përqind më të lartë se vendet e OECD, të cilat i kanë të ardhurat për frymë pesë ose gjashtë herë më të lartë se Shqipëria, atëherë ti ke vendosur gjobë të rëndë mbi qytetarët e vendit.
