Berisha: Protesta e radhës do të jetë shumë shpejt dhe shumë e fuqishme

Tiranë, 26 Mars 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka paralajmëruar se protesta e radhës e opozitës do të zhvillohet shumë shpejt dhe do të jetë e fuqishme.
Gjatë një konference për gazetarët, Berisha theksoi se protesta mbetet e vetmja rrugë për rrëzimin e qeverisë.
“Protesta e radhës do jetë shumë shpejt. Do jetë shumë shpejt dhe shumë e fuqishme. Sot, rruga e vetme është protesta,” u shpreh ai.
