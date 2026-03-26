Dy të vdekur dhe tre të plagosur në Abu Dhabi pas rënies së mbetjeve nga një sulm ajror

Momente paniku në Abu Dhabi: mbetje bien nga qielli pas ndërhyrjes ajrore, ka viktima dhe të plagosur
Dy persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur në Abu Dhabi pasi mbetje të rëna nga ndërhyrja e sistemeve të mbrojtjes ajrore goditën zonën urbane.
"Dy persona janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur pasi ranë mbeturinat nga ndërprerja me sukses e një rakete nga mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe në Abu Dhabi të enjten", thanë autoritetet.
Ngjarja ndodhi në rrugën Sweihan, ku u dëmtuan gjithashtu disa automjete. Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e incidentit, ndërsa identiteti i viktimave nuk është bërë ende i ditur.
Banorëve u është bërë thirrje të ndjekin vetëm burimet zyrtare të informacionit dhe të shmangin shpërndarjen e lajmeve të pakonfirmuara.
Ngjarja vjen në një klimë tensioni në rajon, ku incidente të ngjashme kanë sjellë viktima dhe të plagosur edhe më herët.
Të martën, një kontraktor civil që punonte me Forcat e Armatosura të Emirateve të Bashkuara Arabe vdiq në një mision rutinë në Bahrein pas një sulmi iranian. Autoritetet thanë më pas se "sulmi iranian" rezultoi në plagosjen e pesë anëtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, sulmet kanë rezultuar në vdekjen e dy personave të forcave të armatosura dhe vdekjen e gjashtë civilëve të kombësive pakistaneze, nepaleze, bangladeshase dhe palestineze.
Lëndimet e regjistruara deri më tani variojnë nga të lehta në kritike dhe viktimat janë shtetas të vendeve të mëposhtme: Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Sudani, Etiopia, Filipinet, Pakistani, Irani, India, Bangladeshi, Sri Lanka, Azerbajxhani, Jemeni, Uganda, Eritrea, Libani, Afganistani, Bahreini, Komoret, Turqia, Iraku, Nepali, Nigeria, Omani, Jordania, Palestina, Gana, Indonezia dhe Suedia.
