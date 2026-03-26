‘Rama dhe Vuçiç nuk dinë asgjë’! Marta Kos refuzon propozimin për përshpejtimin e integrimit të vendeve kandidate në BE

Bruksel, 26 Mars 2026
Komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, ka hedhur poshtë propozimin e kryeministrit shqiptar, Edi Rama, dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiç, për përshpejtimin e integrimit të vendeve kandidate në tregun e përbashkët të BE-së dhe në hapësirën Shengen, pa marrë të drejtën e vetos nga vendet anëtare.
Kos deklaroi në një intervistë për Politico se nuk është e sigurt nëse Rama dhe Vuçiç e kuptojnë plotësisht procesin e kërkuar për të qenë pjesë e Shengenit dhe tregut të përbashkët, duke nënvizuar kompleksitetin e reformave të nevojshme, si për integrimin ekonomik, ashtu edhe për anëtarësimin formal në BE.
Komisionerja shtoi se Komisioni Evropian ka paraqitur tashmë tre opsione për politikën e zgjerimit:
Opsioni 1: Ruajtja e status quo-së. Opsioni 2: “Integrim gradual”, ku vendet kandidate marrin pjesë në iniciativa të BE-së pa anëtarësim formal. Opsioni 3: “Integrim fazor” ose “i kthyeshëm”, që parashikon anëtarësim të shpejtë zyrtar me vazhdimin e reformave.
Kos theksoi se opsioni i tretë nuk është i pranueshëm dhe as status quo-ja nuk zgjidh sfidat e procesit, duke nënvizuar nevojën për konsultime të mëtejshme me vendet anëtare. Ajo gjithashtu bëri thirrje që ato vende që nuk mbështesin idetë e Komisionit të propozojnë alternativat e tyre.
Rama dhe Vuçiç, në një intervistë të përbashkët për Frankfurter Allgemeine Zeitung, kishin propozuar që vendet kandidate të përshpejtojnë integrimin pa të drejtën e veto-s, për të zbutur shqetësimet e vendeve rezervuar ndaj zgjerimit të BE-së. Ata theksuan gjithashtu sfidat e mundshme për funksionimin efektiv të një BE-je me më shumë anëtarë dhe nevojën për reforma të brendshme për të ruajtur kohezionin dhe aftësinë vendimmarrëse.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd