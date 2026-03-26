Operacioni ‘Stolen line’: Sekuestrohet në Tiranë një G63 AMG i vjedhur në Gjermani, në kërkim pronari

Supermakinë 250 mijë euro kapet në Tiranë – zbulohet lidhja me një skemë nga Gjermania
Tiranë – Vijon operacioni i koduar “Stolen line”, me fokus goditjen e rasteve të trafikimit të automjeteve të vjedhura nga jashtë drejt Shqipërisë.
Si rezultat i punës hetimore dhe operacionale të specialistëve të Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, është zbuluar një tjetër rast në këtë fushë.
Gjatë veprimeve u sekuestrua një automjet tip “Mercedes-Benz AMG G63”, me vlerë rreth 250 000 euro, i cili nga verifikimet rezultoi i vjedhur në Gjermani.
Në vijim të hetimeve është identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasi A. L., 34 vjeç, i dyshuar se ka trafikuar automjetin në Shqipëri me qëllim shitjen.
Autoritetet po vijojnë punën për kapjen e tij dhe për dokumentimin e plotë të rastit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
