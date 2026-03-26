GJKKO vendos pushimin e çështjes ndaj gjyqtares Irena Gjoka, avokatja Adriana Kalaja ndez qirinj para SPAK-ut pas kërcënimeve
Transmetuar më 26-03-2026, 11:55

Tiranë, Shqipëri – 26 Mars 2026

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë (GJKKO) ka vendosur pushimin e çështjes penale ndaj gjyqtares Irena Gjoka, duke mbyllur hetimet që SPAK kishte regjistruar më herët për pretendime lidhur me falsifikim të dokumenteve.

Avokatja Adriana Kalaja, e cila kishte bërë kallëzimin ndaj gjyqtares, është paraqitur sot para SPAK-ut me disa qirinj dhe një dryn, në një akt simbolik pakënaqësie ndaj vendimit të GJKKO-së. Veprimi i saj vjen në një moment të tensionuar, pasi Kalaja ishte kërcënuar me jetë në rrjetet sociale.

Policia e Tiranës ka referuar një material kallëzues në prokurorinë e Tiranës për një person që e kërcënoi me mesazhe në Facebook, duke përdorur profilin e rremë “Klaus Bianconeri”. Mesazhet përmbanin kërcënime të rënda për jetën e avokates, duke iu referuar figurave politike dhe duke i bërë presion personalisht.

Materiali hetimor, i referuar me Nr.5137, ishte administruar që prej 24 shkurtit 2026 dhe pas marrjes në pyetje të avokates, çështja është përcjellë në prokurorinë e Tiranës për vijim hetimesh, duke u përpjekur të lokalizojë “IP”-në e personit kërcënues dhe të marrë masa ligjore.

Vendimi i GJKKO-së ka rikthyer në qendër debatet për trajtimin e çështjeve ndaj zyrtarëve të drejtësisë dhe transparencën në proceset ligjore, ndërsa veprimi i Adriana Kalasë tregon shqetësimet dhe pakënaqësinë e komunitetit ligjor ndaj vendimeve të pushimit të çështjeve penale.

