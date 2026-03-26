Vrasja e 29-vjeçarit shqiptar në Itali, trupi i dorëzohet familjes ns Shqipëri, autori në burg në Itali

Trupi i Gjergj Pergegajt, 29 vjeç, i cili humbi jetën më 20 mars në Olmo, pranë Arezzos në Itali, i është dorëzuar familjes dhe do të përcillet për t’u varrosur në vendlindjen e tij në Shqipëri.
Pergegaj kishte jetuar rreth pesë vjet në Itali, ku punonte në ndërtim. Sipas hetimeve, ai u qëllua me armë zjarri nga një bashkëkombës, Edison Beluli, 35 vjeç, i cili tashmë ndodhet në burg, i akuzuar për vrasje me dashje.
Në qendër të konfliktit dyshohet të jetë një grua e re, e cila kishte qenë më parë në lidhje me viktimën dhe më pas nisi një marrëdhënie me autorin. Mes tyre kishin pasur konflikte të mëhershme.
Ekspertiza mjeko-ligjore e kryer në Siena ka zbardhur detaje të plagëve: një plumb i qëlluar nga afër në fyt rezultoi fatal, ndërsa një tjetër e goditi në kraharor. Dy të shtëna të tjera nuk e prekën viktimën.
Ngjarja ndodhi rreth orës 23:30, kur Pergegaj u qëllua me një pistoletë tip Glock, e cila rezultoi e vjedhur një vit më parë në Assisi. Arma ishte siguruar nga autori pak ditë para krimit.
Incidenti u regjistrua nga kamerat e sigurisë, ndërsa një person i tretë ndërhyri për të ndaluar autorin, i cili më pas u largua drejt Rigutinos, por u arrestua nga policia.
Familjarët kanë nisur procedurat për riatdhesimin e trupit dhe organizimin e ceremonisë mortore, e cila pritet të zhvillohet së shpejti. Pergegaj përshkruhet nga të njohurit si një person i qetë dhe punëtor.
I arrestuari përfaqësohet nga avokati Luca Turchetti dhe ka zgjedhur të mos japë dëshmi deri më tani.
