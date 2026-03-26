‘PD nuk ka luks të humbasë askënd’! Tabaku fton Salianjin të garojë brenda selisë blu

Shkodër – Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, u shpreh se PD nuk mund të humbasë asnjë figurë dhe duhet të hapë dyert për të gjithë.
Ajo iu referua ish-deputetit Ervin Salianji, duke sugjeruar që ai të marrë pjesë në diskutimet e brendshme të partisë dhe të garojë brenda strukturave të PD-së, pa e çuar debatin jashtë selisë. Tabaku theksoi gjithashtu rëndësinë e pjesëmarrjes së anëtarëve dhe transparencës në vendimmarrje, duke mos përsëritur gabimet e së shkuarës.
