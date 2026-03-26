Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘PD nuk ka luks të humbasë askënd’! Tabaku fton Salianjin të garojë brenda selisë blu
Transmetuar më 26-03-2026, 11:40

Shkodër – Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, u shpreh se PD nuk mund të humbasë asnjë figurë dhe duhet të hapë dyert për të gjithë.

Ajo iu referua ish-deputetit Ervin Salianji, duke sugjeruar që ai të marrë pjesë në diskutimet e brendshme të partisë dhe të garojë brenda strukturave të PD-së, pa e çuar debatin jashtë selisë. Tabaku theksoi gjithashtu rëndësinë e pjesëmarrjes së anëtarëve dhe transparencës në vendimmarrje, duke mos përsëritur gabimet e së shkuarës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...