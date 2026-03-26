Sulmi kibernetik në Postën Shqiptare, ministri Demo: shërbimet funksionojnë normalisht

Tiranë – Pas një sulmi kibernetik në Postën Shqiptare, ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, njoftoi se të gjitha shërbimet vazhdojnë normalisht.
Ai shtoi se Autoriteti Kombëtar i Kibernetikës po zhvillon një analizë të detajuar për të hartuar një raport mbi ngjarjen. Ministri theksoi se deri më tani nuk ka të dhëna për komprometim të informacionit dhe se pritet përfundimi i raportit për të sqaruar situatën.
