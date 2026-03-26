Ministrja pranon: në QSUT pas 20 prillit nuk do të kryhen analiza për pacientët. Prisni zgjidhje brenda vitit 2026(!)

Deklarata që ngre shqetësim: në QSUT pas 20 prillit ndalen analizat për të shtruarit
Tiranë – Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Evis Sala, njoftoi se në QSUT pas datës 20 prill nuk do të kryhen analiza për pacientët e shtruar për shkak të mungesës së fondeve.
Sala pranoi se pas kësaj date analizat për pacientët e shtruar nuk do të mund të kryhen, duke theksuar se arsyeja lidhet me mungesën e financimit.
Ajo deklaroi se aktualisht po mblidhen të gjitha të dhënat dhe do të bëhet një vlerësim për adresimin e problemit dhe gjetjen e një zgjidhjeje.
“Po vlerësojmë situatën dhe kemi të gjitha të dhënat. Mbi bazën e tyre do të bëjmë planifikimin e shërbimit. Analizat nuk duhet të mungojnë dhe këtë do ta zgjidhim brenda këtij viti”, u shpreh ministrja.
Sipas saj, planifikimi i shërbimit do të bëhet mbi bazën e të dhënave të mbledhura, me qëllim që situata të normalizohet dhe të sigurohet vazhdimësia e analizave në sistemin shëndetësor.
