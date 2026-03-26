Afrika drejt ndarjes, një oqean i ri po formohet

Pas miliona vitesh Afrika do të ndahet në dysh nga një oqean i ri. Sipas analizave të realizuara, kontinenti do të ndahet pikërisht në pjesën e të çarës prej 35 km që shtrihet në shkretëtirën e Etiopisë.
Autorët e studimit thonë se kjo është pika e vetme në Tokë ku ky proces i shkëputjes ka nisur prej miliona vitesh dhe vrojtohen në mënyrë të qartë luhatjet e disa pjesëve, e që në fakt janë një taban oqeanik, por ende pa ujë. Kjo zonë e planetit është mjaft aktive dhe shpejtësia e largimit të masave kontinentale është e lartë, çka është arritur të regjistrohet nga shumë ekipe shkencore.
Oqeani i ri do të lindë në pikën e takimit mes pllakave kontinentale që po largohen prej tyre. Pllaka arabe, që pak a shumë përkon me Gadishullin Arabik, pllaka nubiane që është edhe më e madhja dhe perëndimorja e asaj afrikane, dhe së fundi pllaka tektonike somaleze, që përfshin Somalinë, Etiopinë, Kenian, Tanzaninë dhe Madagaskarin. Aty ku të gjitha këto takohen është krijuar depresioni Afar, pika më e ulët e gjithë kontinentit, që regjistron 155 m nën nivelin e detit, e që është pikë e një zinxhiri vullkanik ndër më aktivët në botë.
Këto procese gjeologjike janë baza e lindjes së një oqeani të ri, që padyshim ka edhe pasoja mbi formimin e pjesës së sipërfaqes së planetit Tokë, që vijon të jetë në evoluim të vazhdueshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd