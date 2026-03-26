E-Albania jashtë funksionit, shqetësim për shqiptarët në SHBA

Një qytetar shqiptar që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka raportuar probleme me platformën online e-Albania, duke mos mundur të rinovojë pasaportën prej 4-5 ditësh.
Ai thotë se, pavarësisht provave nga laptopi dhe telefoni, shërbimi për rinovimin e pasaportës rezulton i paaksesueshëm. Sipas tij, disa shërbime të tjera në platformë, si ato për lejet e mjeteve lundruese, funksionojnë normalisht.
Qytetari kërkon që ky problem të marrë vëmendje dhe shpreson që shërbimi për pasaporta të rikthehet në funksion sa më shpejt.
